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Азербайджан висловив готовність зняти напруженість на кордоні з Вірменією шляхом переговорів

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив про готовність Баку зняти напруженість на кордоні з Вірменією шляхом переговорів. У спірну зону вже направлені керівники прикордонної служби країни для зустрічі з вірменськими представниками.

Про це повідомляє азербайджанське агентство Oxu з посиланням на заяву МЗС.

Видання зазначає, що цю заяву Байрамов зробив в ході телефонної розмови з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпом Рікером. Під час бесіди сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації в регіоні та напруженості на азербайджано-вірменському кордоні.

Була підкреслена важливість вирішення напруженої ситуації на кордоні за допомогою шляхом дипломатії і переговорів. Глава МЗС підкреслив, що Баку прихильне до вирішення ситуації мирним шляхом. Він також повідомив, що керівництво Державної прикордонної служби Азербайджану було направлено в регіон, щоб "в короткі терміни зняти напруженість на кордоні і про переговори з вірменською стороною".

Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

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