Азербайджан висловив готовність зняти напруженість на кордоні з Вірменією шляхом переговорів

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов заявив про готовність Баку зняти напруженість на кордоні з Вірменією шляхом переговорів. У спірну зону вже направлені керівники прикордонної служби країни для зустрічі з вірменськими представниками.

Видання зазначає, що цю заяву Байрамов зробив в ході телефонної розмови з виконувачем обов'язків помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіпом Рікером. Під час бесіди сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації в регіоні та напруженості на азербайджано-вірменському кордоні.

Була підкреслена важливість вирішення напруженої ситуації на кордоні за допомогою шляхом дипломатії і переговорів. Глава МЗС підкреслив, що Баку прихильне до вирішення ситуації мирним шляхом. Він також повідомив, що керівництво Державної прикордонної служби Азербайджану було направлено в регіон, щоб "в короткі терміни зняти напруженість на кордоні і про переговори з вірменською стороною".