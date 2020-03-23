Азербайджан вводит карантин из-за коронавируса

Правительство Азербайджана в связи с пандемией каронавируса с 24 марта вводит специальный карантинный режим. Об этом говорится в заявлении правительства.

Карантинный режим вступает в силу с 00:00 24 марта по 00:00 20 апреля. В этот период в стране вводится ряд ограничений:

Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, этой категории населения будут предоставляться социальные услуги;

Ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, за исключением движения автомобилей специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийного реагирования, спасения, а также грузовые автомобили;

Приостановлены все региональные и междугородние пассажирские перевозки;

Будут проводиться эвакуации азербайджанских граждан из других стран с обязательным карантином на 14-21 день;

В Баку запустят специальные автобусные экспрессы между станциями метро;

Запрещено собрание групп людей, превышающих 10 человек в общественных местах;

Людям рекомендовано держать дистанцию в 2 метра;

Заведения общественного питания будут принимать клиентов лишь в период с 12 до 15 часов, разрешен самовывоз и доставка на дом;

Приостановлена работа торговых центров и магазинов, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Азербайджане зафиксировано 72 случая коронавируса. При этом первый летальный случай от COVID-19 в стране был подтвержден 12 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что, по мнению китайских экспертов по вопросу коронавируса, Европе может понадобиться до 2 лет для борьбы с пандемией COVID-19.