Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

На сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в стране достигло 15 человек

В Азербайджане подтвердили первый случай смерти от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете министров страны.

Как сообщается, у женщины, которая вернулась с лечения в Иране в Азербайджан, подтвердили заражение коронавирусом. Она была помещена в специализированную больницу. Ее состояние было под контролем, а интенсивная терапия продолжалась.

" Несмотря на все усилия, хронические осложнения, связанные с тяжелым аутоиммунным заболеванием, были углублены, развилась многочисленная полиорганная недостаточность, и ее жизнь было невозможно спасти", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что члены ее семьи и другие лица, контактировавшие с пациенткой, были идентифицированы и помещены на карантин.

На сегодняшний день, число зараженных коронавирусом в стране достигло 15.

Напомним, ранее из-за коронавируса все вузы и школы были закрыты в Азербайджане.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.