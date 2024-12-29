Азербайджан ввів обмеження на в'їзд росіян без візи

Азербайджан посилив правила перебування для росіян. Громадяни Росії, які прибудуть до Азербайджану в безвізовому порядку, не зможуть перебувати в країні понад 90 днів протягом одного календарного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Азербайджану.

Кабінет міністрів Республіки Азербайджан постановив, що у безвізовому порядку для громадян Російської Федерації, які постійно проживають у Російській Федерації, та осіб без громадянства визначено, що строк їх тимчасового перебування на території Азербайджанської Республіки не може перевищувати 90 календарних днів упродовж одного року. Дана постанова набере чинності з 1 січня 2025 року. Зауважимо, що з 1 січня 2025 року в Росії також набудуть чинності зміни, згідно з якими термін тимчасового перебування іноземця, який приїхав до країни у порядку, що не вимагає отримання візи, не може перевищувати 90 діб сумарно протягом одного календарного року.