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Азербайджан ввел ограничения на въезд россиян без визы

Украина, Воскресенье 29 декабря 2024 17:56
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Азербайджан ввел ограничения на въезд россиян без визы Фото: Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян. Граждане России, которые прибудут в Азербайджан в безвизовом порядке, не смогут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Азербайджана.

Кабинет министров Республики Азербайджан постановил, что в безвизовом порядке для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, и лиц без гражданства определено, что срок их временного пребывания на территории Азербайджанской Республики не может превышать 90 календарных дней в течение одного года.

Данное постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

Заметим, что с 1 января 2025 года в России также вступят в силу изменения, согласно которым срок временного пребывания иностранца, приехавшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года.

Напомним, на днях в Казахстане возле города Актау упал пассажирский самолет. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден на территории России и объяснил, что борт получил повреждения в результате обстрела с земли.

Заметим, что в момент аварии на борту находилось 67 человек. В результате катастрофы 38 человек погибли, включая пилотов.

Россия не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

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