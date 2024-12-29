Азербайджан ввел ограничения на въезд россиян без визы

Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян. Граждане России, которые прибудут в Азербайджан в безвизовом порядке, не смогут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Азербайджана .

Кабинет министров Республики Азербайджан постановил, что в безвизовом порядке для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, и лиц без гражданства определено, что срок их временного пребывания на территории Азербайджанской Республики не может превышать 90 календарных дней в течение одного года.

Данное постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

Заметим, что с 1 января 2025 года в России также вступят в силу изменения, согласно которым срок временного пребывания иностранца, приехавшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года.