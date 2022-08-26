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Азербайджан спустя почти три десятилетия вернул контроль над городом Лачин

Фото: Азербайджан вернул контроль над городом Лачин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Азербайджанская армия сегодня, 26 августа, вошла в город Лачин. Населенный пункт с 1992 года находится под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter.

Он отметил, что Азербайджан также вернул контроль над селами Забух и Сус. Ранее жителей этих населенных пунктов попросили покинуть свои дома до конца месяца. Алиев заявил, что там поселят семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах.

Что это значит для Азербайджана?

Лачин - маленький городок на юго-западном склоне Карабахского хребта. Именно с него начинается Лачинский коридор, который является единственным наземным путем, соединяющим Армению со столицей непризнанного Нагорного Карабаха. Длинна этого коридора около шести километров.

В 2020 году, после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, Лачинский коридор перешел под контроль Баку. До этого момента там размещались российские миротворцы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился 3 августа.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Россия нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха.

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АзербайджанАрменияИльхам АлиевНагорный Карабах