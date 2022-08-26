Азербайджан спустя почти три десятилетия вернул контроль над городом Лачин

Он отметил, что Азербайджан также вернул контроль над селами Забух и Сус. Ранее жителей этих населенных пунктов попросили покинуть свои дома до конца месяца. Алиев заявил, что там поселят семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах.

Что это значит для Азербайджана?

Лачин - маленький городок на юго-западном склоне Карабахского хребта. Именно с него начинается Лачинский коридор, который является единственным наземным путем, соединяющим Армению со столицей непризнанного Нагорного Карабаха. Длинна этого коридора около шести километров.

В 2020 году, после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, Лачинский коридор перешел под контроль Баку. До этого момента там размещались российские миротворцы.