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Азербайджан через майже три десятиліття повернув контроль над містом Лачин

Фото: Азербайджан повернув контроль над містом Лачин (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Азербайджанська армія сьогодні, 26 серпня, увійшла в місто Лачин. Населений пункт з 1992 року перебуває під контролем невизнаного Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва в Twitter.

Він зазначив, що Азербайджан також повернув контроль над селами Забух і Сус. Раніше жителів цих населених пунктів попросили покинути свої будинки до кінця місяця. Алієв заявив, що там поселять сім'ї громадян Азербайджану, які залишили ці місця в 1990-х роках.

Що це означає для Азербайджану?

Лачин - маленьке містечко на південно-західному схилі Карабаського хребта. Саме з нього починається Лачинський коридор, який є єдиним наземним шляхом, що з'єднує Вірменію зі столицею невизнаного Нагірного Карабаху. Довжина цього коридору близько шести кілометрів.

У 2020 році, після підписання мирного договору між Азербайджаном і Вірменією за посередництва Росії, Лачинський коридор перейшов під контроль Баку. До цього моменту там розміщувалися російські миротворці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в черговий раз загострився 3 серпня.

Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Росія порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху.

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