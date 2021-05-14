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Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі

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Бак, П'ятниця 14 травня 2021 13:24
Азербайджан розмістив 20 військових частин у Нагірному Карабасі Фото: азербайджанські військові в Нагірному Карабасі (mod.gov.az)
Автор: РБК-Україна

Після завершення конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанська армія на підконтрольних територіях розмістила 20 військових частин. Всі вони модульного або контейнерного типу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони Азербайджану.

Повідомляється, що з метою організації службової і бойової діяльності, а також забезпечення побутових умов для військових Азербайджану на різних напрямках на контрольованих територіях Карабаху введені в експлуатацію 9 військових частин модульного типу і 11 військових частин контейнерного типу.

Відзначимо, в останні дні сталося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

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