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Азербайджан призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека, в том числе двое журналистов.

Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter.

"С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, которые погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе", - написал Байрамов.

Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

"Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности", - резюмировал дипломат.

Напомним, утром 4 июня стало известно о гибели двоих журналистов на подконтрольной Азербайджану территории Нагорного Карабаха. Сообщалось, что погибли азербайджанские журналисты - оператор телеканала AzTV Сирадж Абишов и сотрудник государственного информагентства AzerTag Магеррам Ибрагимов. Микроавтобус, на котором они передвигались, подорвался на мине.

Отметим, ранее сообщалось, что Азербайджан разместил 20 воинских частей в Нагорном Карабахе в районах, которые он взял под контроль по результатам военной кампании осени 2020 года.

В ноябре 2020 года достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах. Военная кампания завершилась поражением армянской армии.

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Новости Украины конфликтАрменияАзербайджанНагорный Карабах