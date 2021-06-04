Азербайджан призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать Баку карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Ранее в регионе на мине подорвался автобус, погибли три человека , в том числе двое журналистов.

Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter .

"С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, которые погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе", - написал Байрамов.

Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

"Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности", - резюмировал дипломат.