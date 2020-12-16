В Азербайджан прибыли турецкие военные для разминирования Карабаха

В Азербайджан сегодня, 16 декабря, прибыла группа турецких военнослужащих из состава Вооруженных сил по обнаружению и разминированию. Они займутся разминированием освобожденных азербайджанской армией территорий Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, сегодня в Азербайджан прибыли 136 турецких военнослужащих.

Как уточнили в азербайджанском министерстве, это уже не первая группа представителей Вооруженных сил Турции, которые прибыли в страну.

Отметим, этой осенью в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан перешел в наступление, чтобы вернуть оккупированные Арменией территории. В начале ноября Ереван подписал совместное соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале декабря Турция и Россия договорились совместно контролировать перемирие в Нагорном Карабахе. Совместный центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня разместят на территории Азербайджана.

Кроме того, в ноябре в Турции заявляли, что Министерство обороны завершило подготовку военнослужащих, которых отправят в Азербайджан.