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Азербайджан постачатиме електрику до ЄС: що відомо

Фото: Азербайджан постачатиме електрику до ЄС через підводний кабель (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Лідери Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини 17 грудня підписали угоду про постачання електрики з Азербайджану до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За угодою, через підводний електричний кабель під Чорним морем відбудеться транспортування зеленої азербайджанської енергії до Європи.

"Враховуючи поточний контекст безпеки, позначений військовою агресією проти України, нам потрібно краще співпрацювати та виявляти більше солідарності, щоб пом’якшити спільні виклики", - сказав президент Румунії Клаус Йоганніс на зустрічі.

Нагадаємо, уряд Сербії розглядає можливість будівництва додаткових газових сполучень із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від російських потоків і перетворити свою країну на регіональний транзитний вузол.

Раніше ми писали, що російський "Газпром" вже знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%.

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