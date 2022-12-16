Сербія планує позбутись газової залежності від РФ за рахунок нових партнерів

Уряд Сербії розглядає можливість будівництва додаткових газових сполучень із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від російських потоків і перетворити свою країну на регіональний транзитний вузол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Сербія вже будує газове сполучення з Болгарією, воно має бути завершене наступного року, це дозволить країні імпортувати газ із Центральної Азії та з терміналі в зрідженого природного газу в Середземному морі.

За словами міністра енергетики та гірничої промисловості Сербії Дубравки Джедович, нині уряд розглядає можливість додавання зв’язку з Північною Македонією та, можливо, з Албанією.

"У нас недостатньо власних ресурсів, принаймні, що стосується газу, але для нас важливо все, що може зменшити залежність від Росії в газовому сегменті", - сказала вона.

Міністр додала, що йдеться про проєкти вартістю "сотні мільйонів євро" для постачання газу з таких країн, як Азербайджан, а також сполучення з терміналами для зрідженого газу в Греції.

"Щойно ми забезпечимо сполучення з (газовими - ред) потоками, що надходять з альтернативних джерел, ми будемо менш залежними від російських потоків", - сказала Джедович.