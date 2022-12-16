Сербія планує позбутись газової залежності від РФ за рахунок нових партнерів
Уряд Сербії розглядає можливість будівництва додаткових газових сполучень із сусідніми країнами, щоб зменшити залежність від російських потоків і перетворити свою країну на регіональний транзитний вузол.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Сербія вже будує газове сполучення з Болгарією, воно має бути завершене наступного року, це дозволить країні імпортувати газ із Центральної Азії та з терміналів зрідженого природного газу в Середземному морі.
За словами міністра енергетики та гірничої промисловості Сербії Дубравки Джедович, нині уряд розглядає можливість додавання зв’язку з Північною Македонією та, можливо, з Албанією.
"У нас недостатньо власних ресурсів, принаймні, що стосується газу, але для нас важливо все, що може зменшити залежність від Росії в газовому сегменті", - сказала вона.
Міністр додала, що йдеться про проєкти вартістю "сотні мільйонів євро" для постачання газу з таких країн, як Азербайджан, а також сполучення з терміналами для зрідженого газу в Греції.
"Щойно ми забезпечимо сполучення з (газовими - ред) потоками, що надходять з альтернативних джерел, ми будемо менш залежними від російських потоків", - сказала Джедович.
Половину (93 мільйонів євро) від нинішнього будівництва інтерконектора з Болгарією покриває грант ЄС, сполучення між Сербією та Північною Македонією - оцінюється в 80 мільйонів євро та, за словами міністра, вже знаходиться на стадії підготовки.
Нагадаємо, Європейська рада не домовилася про запровадження максимальної ціни на газ.
Раніше ми писали, що російський "Газпром" вже знизив газовидобування через зменшення експорту газу на понад 45%.
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