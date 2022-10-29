Азербайджан планує постачати електроенергію в ЄС

Віце-прем'єр Грузії, голова Міністерства економіки країни Леван Давиташвілі повідомив, що незабаром представники Грузії, Азербайджану, Угорщини і Румунії планують підписати угоду про постачання електроенергії до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Грузия-Online .

Запланованій події передували візити до Грузії президента Азербайджану Ільхама Алієва, який заявив, що збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВТ електроенергії, та міністра енергетики цієї країни Парвіза Шахбазова. Темою їхніх перемовин стало обговорення можливості прокладання лінії електропередач дном Чорного моря. Реалізовувати цей проєкт Грузія та Азербайджан збираються із Угорщиною і Румунією.

"Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто угоди, аби ці чотири країни одночасно мали змогу здійснити цей проєкт, оскільки це інвестиція у кілька мільярдів. Крім того, це дозволить підключити Грузію безпосередньо до енергоструктур ЄС", - підкреслив Давиташвілі в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді".

Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан після перемовин з грузинським прем'єр-міністром Іраклієм Гарибашвілі у Будапешті, заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії із Азербайджану через Грузію.