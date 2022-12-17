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Азербайджан будет поставлять электричество в ЕС: что известно

Фото: Азербайджан будет поставлять электричество в ЕС через подводный кабель (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение о поставках электричества из Азербайджана в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По соглашению через подводный электрический кабель под Черным морем произойдет транспортировка зеленой азербайджанской энергии в Европу.

"Учитывая текущий контекст безопасности, отмеченный военной агрессией против Украины, нам нужно лучше сотрудничать и проявлять больше солидарности, чтобы смягчить общие вызовы", - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече.

Напомним, правительство Сербии рассматривает возможность строительства дополнительных газовых сообщений с соседними странами, чтобы уменьшить зависимость от российских потоков и превратить свою страну в региональный транзитный узел.

Ранее мы писали, что российский "Газпром" уже снизил газодобычу из-за уменьшения экспорта газа более чем на 45%.

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