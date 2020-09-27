Азербайджан пошел в наступление в Нагорном Карабахе: как реагируют союзники сторон

В воскресенье утром, 27 сентября, Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. Российская Федерация призвала стороны карабахского конфликта прекратить огонь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Россия призвала также начать переговоры для стабилизации ситуации в районе Нагорного Карабаха.

"По имеющейся информации, резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

В то же время, Турция заявила о поддержке Азербайджана и осудила действия Армении.

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации", - написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Также пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил что международное общество должно осудить действия Армении против Азербайджана.

"Турция поддерживает Азербайджан. Армения играет с огнем и угрожает миру в регионе. Эти атаки еще раз показали, что Армения не признает международное право. Международное сообщество должно осудить Армению", - написал он в Twitter.

Напомним, сегодня на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о концентрации ВС Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Кроме того, глава Нагорного Карабаха Араик ввел на территории непризнанной республики военное положение.