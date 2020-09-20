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Армения готовится к новой большой войне, - президент Азербайджана

Баку , Воскресенье 20 сентября 2020 11:34
Армения готовится к новой большой войне, - президент Азербайджана
Фото: Ильхам Алиев (president.az)
Автор: Максим Зайченко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о концентрации Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Он считает это подготовкой к войне со стороны Армении.

Об этом он сказал в интервью ряду азербайджанских телеканалов.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации карабахского конфликта.

"Армения проводит незаконное заселение (в Нагорном Карабахе - ред.). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление", - заявил Алиев.

Он добавил, что одной из причин июльской стычки между странами в зоне территориального конфликта была попытка Армении прозондировать, какой будет реакция ее союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Потому что они (армяне - ред.) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - заявил президент Азербайджана.

Как писало РБК-Украина, Организация объединённых наций обеспокоена нынешней напряженностью между Арменией и Азербайджаном. В ООН призвали страны проявить сдержанность.

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