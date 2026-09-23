Азербайджан помилував француза після зняття санкцій з Усманова

Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував французького бізнесмена Мартіна Раяна, який відбував десять років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Його звільнення відбулося наступного дня після виключення Алішера Усманова із списку санкцій ЄС.

Алієв помилував Раяна

Мартін Раян увійшов до 20 осіб, яких Алієв помилував своїм указом. Він став єдиним громадянином Франції серед помилуваних.

38-річного французького підприємця затримали в Азербайджані у грудні 2023 року. На тлі погіршення відносин між Парижем та Баку його звинуватили у шпигунстві на користь Франції. Раян на той момент близько чотирьох років жив у Азербайджані.

У березні 2026 року суд у Баку засудив бізнесмена до десяти років ув'язнення. У липні апеляційна інстанція залишила рішення без змін. Французька сторона відкидала звинувачення та називала утримання Раяна під вартою довільним.

Що відомо про зв'язок із Усмановим

Помилування Раяна сталося невдовзі після рішення ЄС виключити російського мільярдера Алішера Усманова із списку санкцій. Як повідомляли ЗМІ з посиланням на європейських дипломатів, Париж пов'язував питання зняття обмежень із долею французьких громадян, які перебувають в ув'язненні в Азербайджані. Азербайджан при цьому заперечував тиск у рамках цього питання.

За даними Le Monde, справа Раяна була в центрі переговорів навколо продовження санкцій ЄС проти Росії. При цьому другий французький громадянин, який перебуває в ув'язненні в Азербайджані, до указу Алієва про помилування не потрапив.