ua en ru
Ср, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Азербайджан помиловал француза после снятия санкций с Усманова

13:41 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Азербайджан помиловал француза после снятия санкций с Усманова Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (GettyImages)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартина Раяна, который отбывал десять лет заключения по обвинению в шпионаже. Его освобождение произошло на следующий день после исключения Алишера Усманова из санкционного списка ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Le Monde.

Алиев помиловал Раяна

Мартин Раян вошел в число 20 человек, которых Алиев помиловал своим указом. Он стал единственным гражданином Франции среди помилованных.

38-летнего французского предпринимателя задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. На фоне ухудшения отношений между Парижем и Баку его обвинили в шпионаже в пользу Франции. Раян на тот момент около четырех лет жил в Азербайджане.

В марте 2026 года суд в Баку приговорил бизнесмена к десяти годам заключения. В июле апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Французская сторона отвергала обвинения и называла содержание Раяна под стражей произвольным.

Что известно о связи с Усмановым

Помилование Раяна произошло вскоре после решения ЕС исключить российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка. Как сообщали СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Париж связывал вопрос снятия ограничений с судьбой французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Азербайджан при этом отрицал оказание давления в рамках этого вопроса.

По данным Le Monde, дело Раяна находилось в центре переговоров вокруг продления санкций ЕС против России. При этом второй французский гражданин, находящийся в заключении в Азербайджане, в указ Алиева о помиловании не попал.

Напоминаем, что Азербайджан готов нарастить поставки природного газа в Германию, которые сейчас составляют около 1,5 млрд кубометров в год. В Баку заявили о готовности увеличить объем экспорта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Азербайджан Франция
Новости
Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20
Атака РФ на Киев: количество жертв растет, пострадавших больше 20
Аналитика
Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Украина не обходится европейцам дорого: интервью с французским министром Аддадом