Азербайджан передав Україні партію трансформаторів та генераторів

Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, яка включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Азербайджану.
Повідомляється, що енергообладнання надала компанія Azerenergy.
Допомога виїхала у суботу чотирма вантажівками, її загальна вага складає 52,2 тонни, а вартість - понад 800 тисяч доларів.
Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, вже наблизилася до 17,5 млн доларів.
Протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гумдопомогу населенню України. На медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан привезли 90 українських дітей, які постраждали від війни і втратили близьких. Також було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в Ірпені і проведено різні заходи гуманітарної допомоги.
Нагадаємо Грузії таки ухвалила рішення закупити генератори як гуманітарну допомогу для України.
Окрім того, Естонія відправила Україні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.
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