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Азербайджан передав Україні партію трансформаторів та генераторів

Фото: Азербайджан передав Україні партію трансформаторів та генераторів (mfa.gov.az)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, яка включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Повідомляється, що енергообладнання надала компанія Azerenergy.

Допомога виїхала у суботу чотирма вантажівками, її загальна вага складає 52,2 тонни, а вартість - понад 800 тисяч доларів.

Також зазначається, що Азербайджан планує відправити другу партію гуманітарної допомоги найближчими днями.

Загальна сума гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав Україні, вже наблизилася до 17,5 млн доларів.

Протягом останніх 6 місяців різні азербайджанські організації надавали гумдопомогу населенню України. На медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан привезли 90 українських дітей, які постраждали від війни і втратили близьких. Також було повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої в Ірпені і проведено різні заходи гуманітарної допомоги.

Нагадаємо Грузії таки ухвалила рішення закупити генератори як гуманітарну допомогу для України.

Окрім того, Естонія відправила Україні ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням.

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Азербайджангенератор