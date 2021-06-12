Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів в Нагірному Карабасі . Йдеться про мінні поля в тих частинах Агдамського району, які за підсумками осінньої військової кампанії перейшли Баку.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ пише "Інтерфакс-Азербайджан" .

Повідомляється, що згідно з домовленостями, сьогодні в обмін на передачу карт з розташуванням майже 100 000 протитанкових і протипіхотних мін в Агдамському районі вірменській стороні передали 15 полонених.

Також повідомляється, що передача здійснилася за підтримки грузинського уряду, держсекретаря США, президента Ради ЄС і шведського головування в ОБСЄ.