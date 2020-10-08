Фото: министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (mediapost.az)

Азербайджан отозвал посла в Греции для консультаций. Поводом для этого стали сообщения об участии греков в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

"В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения Министерства иностранных дел Греции информацию о прибытии иностранных граждан, в том числе греков, на оккупированные территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Греции было запрошено расследование по данной информации.

Отметим, что ранее Греция отозвала своего посла из Азербайджана для консультации.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается втянуть страны ОДКБ в конфликт в Нагорном Карабахе и сделать его интернациональным.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, это возможно после того, как Турция выйдет из конфликта.

Добавим, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении.