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Азербайджан відкликав посла в Греції для консультацій

Баку, Четвер 08 жовтня 2020 14:38
Азербайджан відкликав посла в Греції для консультацій
Фото: міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов (mediapost.az)
Автор: РБК-Україна

Азербайджан відкликав посла в Греції для консультацій. Приводом для цього стали повідомлення про участь греків у бойових діях в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

"В рамках нового акту агресії, вчиненого збройними силами Вірменії проти Азербайджанської Республіки 27 вересня цього року, ми довели до відома Міністерства закордонних справ Греції інформацію про прибуття іноземних громадян, у тому числі греків, на окуповані території Азербайджану", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Греції було запитано розслідування по даній інформації.

Відзначимо, що раніше Греція відкликала свого посла з Азербайджану для консультації.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія намагається втягнути країни ОДКБ в конфлікт у Нагірному Карабасі і зробити його інтернаціональним.

У свою чергу, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав умову перемир'я в Нагірному Карабасі. За його словами, це можливо після того, як Туреччина вийде з конфлікту.

Додамо, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде брати участь в конфлікті у Нагірному Карабасі на стороні Вірменії.

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