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Азербайджан опубликовал видео из занятых городов в Карабахе

Автор: Анастасия Рокитна

Азербайджан заявил о захвате несколько городов в Карабахе. Азербайджанская сторона осуществила наступление.

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Видео опубликовало Минобороны страны.

На южном направлении были заняты города Физули (Физулинский район Азербайджана) и Гадрута (Ходжавендский район).

На улицах Физули не видно местных жителей. На кадрах роликов видна брошенная военная техника, оружие и боеприпасы.

Напомним, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении, которая пыталась оказать сопротивление и обстреляла оборонительные позиции.

Ранее сообщалось, если Азербайджан и Армения хотят решить конфликт в Нагорном Карабахе, то он должен быть решен в рамках нового формата. Состав новой контактной группы должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона.

Также РБК-Украина писало, что правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

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