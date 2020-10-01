Азербайджан опроверг потерю вертолета и самолета в Нагорном Карабахе

Информация о сбитом вертолете и самолете армии Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не соответствует действительности. Вся авиационная техника Баку на данный момент в строю и полностью боеспособна.

Об этом сообщает Anadolu.

В частности, в Министерстве обороны Азербайджана назвали дезинформацией распространенную в армянских СМИ о сбитой авиатехнике.

"Со всей ответственностью заявляем, что вся авиационная техника ВВС Азербайджана в строю и боеспособна", - заявили в Минобороны.

Напомним, ранее представители непризнанного Нагорного Карабаха заявили, что армянские силы сбили азербайджанский вертолет. Сбитый вертолет якобы упал на территории Ирана.

Также сообщалось, что в ходе ночных боев Азербайджан нанес артиллерийские удары по позициям сил Армении. В результате серьезно повреждены 163 дома, а также 36 гражданских объектов. Кроме того, Баку утверждает, что армия Армении обстреляла две школы.

В свою очередь, Ереван заявил о стабильной напряженности на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"По состоянию на данный момент (напряженность, - ред.) сохраняется по всем направлениям линии соприкосновения... Оперативно-тактическая обстановка не изменилась", - говорится в сообщении.