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Карабах заявил о сбитии вертолета Азербайджана

Нагорный Карабах, Четверг 01 октября 2020 11:01
Карабах заявил о сбитии вертолета Азербайджана
Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

В Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет. Это произошло возле границы с Ираном.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

"Это произошло в районе высоты Варазатумб (Леле-Тепе), вертолет упал на территории Ирана", - говорится в сообщении.

Конфликт Армении и Азербайджана в зоне Карабаха обострился 27 сентября. Сегодня утром азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций Армении из артиллерии.

Напомним, Азербайджан заявил об уничтожении восьми "Градов" Армении.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе нельзя урегулировать без России.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Отметим, сегодня утром Азербайджан заявил о тысячных потерях Армении в ходе ночных боев.

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