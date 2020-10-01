ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Азербайджан спростував втрату вертольота та літака в Нагірному Карабасі

Автор: РБК-Україна

Інформація про збитий вертоліт та літак армії Азербайджану в ході конфлікту в Нагірному Карабаху не відповідає дійсності. Вся авіаційна техніка Баку на даний момент в строю і цілком боєздатна.

Про це повідомляє Anadolu.

Зокрема, в Міністерстві оборони Азербайджану назвали дезінформацією поширену у вірменських ЗМІ про збиту авіатехніку.

"З усією відповідальністю заявляємо, що вся авіаційна техніка ВПС Азербайджану в строю і боєздатна", - заявили в Міноборони.

Популярні новини

Нагадаємо, раніше представники невизнаного Нагірного Карабаху заявили, що вірменські сили збили азербайджанський вертоліт. Збитий вертоліт нібито впав на території Ірану.

Також повідомлялося, що в ході нічних боїв Азербайджан завдав артилерійські удари по позиціях сил Вірменії. В результаті серйозно пошкоджені 163 будинки, а також 36 цивільних об'єктів. Крім того, Баку стверджує, що армія Вірменії обстріляла дві школи.

У свою чергу, Єреван заявив про стабільну напругу на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.

"Станом на даний момент (напруженість, - ред.) зберігається за всіма напрямами лінії зіткнення... Оперативно-тактична обстановка не змінилася", - йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах