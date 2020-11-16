ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан назвал число жертв среди мирных жителей во время войны в Карабахе

Нагорный Карабах, Понедельник 16 ноября 2020 14:34
Азербайджан назвал число жертв среди мирных жителей во время войны в Карабахе
Фото: последствия обстрелов в Карабахе (twitter com HikmetHajiyev)
Автор: Андрей Козловский

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 94 человека гражданского населения. Также был нанесен вред 530 жилым домам.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрела вооруженными силами Армении с 27 сентября до сегодня погибли 94 гражданских лица, еще 414 человек получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевые действия нанесли ущерб 120 многоквартирным жилым домам, 3 410 частным домам, а также 512 другим гражданским объектам.

Напомним, ранее сообщалось, что Азербайджан намерен оценить ущерб от войны в Нагорном Карабахе. После этого через суд от Армении потребуют компенсации.

Кроме того, из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Также РБК-Украина писало, что жители ряда районов непризнанного Нагорного Карабаха сжигают свои дома.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Нагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь