Азербайджан назвав кількість жертв серед мирних жителів під час війни в Карабасі

Фото: наслідки обстрілів в Карабасі (twitter com HikmetHajiyev)

У результаті бойових дій в Нагірному Карабасі з азербайджанської сторони загинули 94 особи цивільного населення. Також було завдано шкоди 530 житловим будинкам.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури Азербайджану.

"В результаті обстрілу озброєними силами Вірменії з 27 вересня до сьогодні загинули 94 цивільних особи, ще 414 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойові дії завдали шкоди 120 багатоквартирним житловим будинкам, 3 410 приватним будинкам, а також 512 іншим цивільним об'єктам.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Азербайджан має намір оцінити збитки від війни в Нагірному Карабасі. Після цього через суд від Вірменії вимагатимуть компенсації.

Крім того, через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки.

Також РБК-Україна писало, що жителі ряду районів невизнаного Нагірного Карабаху спалюють свої будинки.