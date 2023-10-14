Азербайджан може вторгнутись у Вірменію найближчими тижнями, - Politico

Анонімні джерела видання стверджують, що Блінкен розповів кільком законодовцям про те, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і заявив, що США бачать можливість того, що Баку вторгнеться на південь Вірменії найближчими тижнями.

Зазначається, що президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Єреван відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону і пригрозив вирішити питання "силою".

Державний департамент США відзначив важливість "суверенітету та територіальної цілісності Вірменії" та закликав до вирішення конфлікту шляхом прямих переговорів.

Очільник Держдепу сказав, що він "глибоко стурбований військовими діями Азербайджану" і додав, що "використання сили для вирішення суперечок є неприйнятним".

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

19 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" в Нагірному Карабасі. Операція тривала добу, а невизнана "республіка" капітулювала.

Баку заявило про досягнення цілей в регіоні й відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Варто зазначити, що 9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.