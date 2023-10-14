Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели, - Politico

Государственный секретарь США Этони Блинкен заявил, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
Анонимные источники издания утверждают, что Блинкен рассказал нескольким законодателям о том, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и заявил, что США видят возможность того, что Баку вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.
Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Ереван открыть "коридор" вдоль своей южной границы и пригрозил решить вопрос "силой".
Государственный департамент США отметил важность "суверенитета и территориальной целостности Армении" и призвал к разрешению конфликта путем прямых переговоров.
Глава Госдепа сказал, что он "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана" и добавил, что "использование силы для разрешения споров неприемлемо".
19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась сутки, а непризнанная "республика" капитулировала.
Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.
Впоследствии глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.
Следует отметить, что 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией в столице Грузии Баку.
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