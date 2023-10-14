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Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели, - Politico

Фото: Азербайджан может начать войну против Армении (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный секретарь США Этони Блинкен заявил, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Анонимные источники издания утверждают, что Блинкен рассказал нескольким законодателям о том, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и заявил, что США видят возможность того, что Баку вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

Отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Ереван открыть "коридор" вдоль своей южной границы и пригрозил решить вопрос "силой".

Государственный департамент США отметил важность "суверенитета и территориальной целостности Армении" и призвал к разрешению конфликта путем прямых переговоров.

Глава Госдепа сказал, что он "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана" и добавил, что "использование силы для разрешения споров неприемлемо".

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

19 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция длилась сутки, а непризнанная "республика" капитулировала.

Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Следует отметить, что 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией в столице Грузии Баку.

 

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Нагорный КарабахАзербайджанАрмения