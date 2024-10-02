Азербайджан не має бажання підписувати мирну угоду, - МЗС Вірменії

Вірменія не спостерігає в Азербайджані політичної волі для того, щоб підписати мирну угоду між країнами. При цьому, остаточний проект документа майже готовий.

Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости-Армения ".

"Є майже остаточний проект мирного договору з Азербайджаном, проте він не підписується, оскільки Азербайджан щоразу виступає з якимись новими передумовами. Ми бачимо, що вони не хочуть підписувати договір", - зазначив міністр на безпековому форумі у Варшаві.

Він уточнив, що в Азербайджані заявляють про необхідність ще багато чого погодити. Але "у світі немає жодного документа, який міг би включити усі питання".

"Ми можемо підписати документ і далі продовжувати працювати над питаннями, що залишилися. Була проведена величезна робота за останні два-три роки, незважаючи на всі виклики, ескалації, атаки на територію Вірменії. Вірменія налаштована конструктивно під час переговорів", - підкреслив Мірзоян.