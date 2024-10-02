ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Азербайджана нет желания подписывать мирное соглашение, - МИД Армении

Варшава, Среда 02 октября 2024 18:50
UA EN RU
У Азербайджана нет желания подписывать мирное соглашение, - МИД Армении Фото: Арарат Мирзоян, глава МИД Армении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Армения не наблюдает у Азербайджана политической воли для того, чтобы подписать мирное соглашение между странами. При этом окончательный проект документа почти готов.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Армения".

"Есть почти окончательный проект мирного договора с Азербайджаном, однако он не подписывается, так как Азербайджан каждый раз выступает с какими-то новыми предусловиями. Мы видим, что они не хотят подписывать договор", - отметил министр на форуме по безопасности в Варшаве.

Он уточнил что в Азербайджане заявляют о необходимости еще многое согласовать. Но "в мире нет ни одного документа, который мог бы включить все вопросы".

"Мы можем подписать документ и дальше продолжать работать над оставшимися вопросами. Была проделана огромная работа за последние два-три года, несмотря на все вызовы, эскалации, атаки на территорию Армении. Армения настроена конструктивно во время переговоров", - подчеркнул Мирзоян.

Что предшествовало

Напомним, 11 сентября стало известно, что Армения предложила Азербайджану мирное соглашение, чтобы урегулировать конфликт из-за Нагорного Карабаха.

Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что такой документ состоит из 16 статей. Они были согласованы сторонами.

Позже глава армянского правительства уточнил, что для ратификации мирного соглашения с Азербайджаном Еревану может понадобиться изменить конституцию. Такая необходимость возникнет в случае, если Конституционный суд Армении признает, что документ не соответствует основному закону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
Украина потеряла выгодный плацдарм. Почему ВСУ вышли из Угледара и что может быть дальше
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов