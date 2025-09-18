Азербайджан і Боснія збільшили квоти на перевезення для України

Українські перевізники отримають більше можливостей для роботи за кордоном - Азербайджан і Боснія і Герцеговина надали нашій країні додаткові дозволи на міжнародні вантажоперевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача в мережі Facebook.

Україна домовилася про розширення квот на міжнародні перевезення з двома країнами. За інформацією заступника міністра розвитку громад і територій Сергія Деркача, Азербайджан передав нашій країні 100 додаткових дозволів на перевезення вантажів з і в треті країни, що становить приріст близько 20% до базової квоти.

Боснія і Герцеговина надала 300 додаткових бланків на двосторонні, транзитні та міжнародні перевезення - це збільшення на 100% до раніше встановленого ліміту.

За словами Деркача, нові квоти дадуть змогу українським компаніям виконувати більше рейсів, формувати стійкі логістичні маршрути та розширювати напрямок бізнесу.

Чиновник підкреслив, що розширення можливостей для перевізників залишається пріоритетом держави. Додаткові дозволи розглядаються як важливий крок до зміцнення міжнародного співробітництва та розвитку української транспортної галузі.

Заступник міністра уточнив, що бланки дозволів перебувають на етапі передачі та найближчим часом будуть доступні перевізникам через компанію "Укртрансбезпека".

Він додав, що Україна продовжує активно вести переговори, щоб забезпечити перевізникам стабільний доступ на ринок Європейського Союзу.