Азербайджан и Босния увеличили квоты на перевозки для Украины
Украинские перевозчики получат больше возможностей для работы за рубежом - Азербайджан и Босния и Герцеговина предоставили нашей стране дополнительные разрешения на международные грузоперевозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача в сети Facebook.
Украина договорилась о расширении квот на международные перевозки с двумя странами. По информации заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, Азербайджан передал нашей стране 100 дополнительных разрешений на перевозку грузов из и в третьи страны, что составляет прирост около 20% к базовой квоте.
Босния и Герцеговина предоставила 300 дополнительных бланков на двусторонние, транзитные и международные перевозки — это увеличение на 100% к ранее установленному лимиту.
По словам Деркача, новые квоты позволят украинским компаниям выполнять больше рейсов, формировать устойчивые логистические маршруты и расширять направление бизнеса.
Чиновник подчеркнул, что расширение возможностей для перевозчиков остается приоритетом государства. Дополнительные разрешения рассматриваются как важный шаг к укреплению международного сотрудничества и развитию украинской транспортной отрасли.
Заместитель министра уточнил, что бланки разрешений находятся на этапе передачи и в ближайшее время будут доступны перевозчикам через компанию "Укртрансбезопасность".
Он добавил, что Украина продолжает активно вести переговоры, чтобы обеспечить перевозчикам стабильный доступ на рынок Европейского Союза.
