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Азарову оголосили підозру в інформдіяльності на користь Росії

Ілюстративне фото: Микола Азаров (flickr com )
Автор: Наталія Кава

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру у діяльності на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Як з'ясували слідчі, Азаров з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і по теперішній час, використовував  російські медіа та Інтернет для активної інформаційної діяльності та співпраці з Росією.

Він регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів та просуває там російські наративи. Таким чином його дії спрямовані на дискредитацію української держави.

У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію РФ проти України розпочату ще в 2014 році, а також окупацію частини території України. Він публічно закликає до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

Азаров закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", та називає події в Бучі "фейком".

Що передувало

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що екс-прем'єр-міністру України та двом його поплічницям, одна з яких є чиновницею столичної РДА, оголосили про підозру. Вони могли поширювати російську пропаганду з наративами Кремля у соцмережах.

Зокрема, Хлоп'яча, за версією правоохоронців, виявилася адміністратором Telegram-каналу Азарова.

Вести його жінці допомагала колишня чиновниця однієї зі столичних РДА Олена Хохлова. Наразі вона знаходиться на території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Микола АзаровОфіс Генпрокурора