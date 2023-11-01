RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Азарову объявили подозрение в информдеятельности в пользу России

Иллюстративное фото: Николай Азаров (flickr com)
Автор: Наталья Кава

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в деятельности в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как выяснили следователи, Азаров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и по настоящее время использовал российские медиа и Интернет для активной информационной деятельности и сотрудничества с Россией.

Он регулярно участвует в эфирах российских информационных каналов и продвигает там российские нарративы. Таким образом, его действия направлены на дискредитацию украинского государства.

В видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и медиапорталах российских СМИ, Азаров оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины начатую еще в 2014 году, а также оккупацию части территории Украины. Он публично призывает к свержению конституционного строя в Украине насильственным путем.

Азаров призывает к денацификации и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", и называет события в Буче "фейком".

Что предшествовало

Напомним, 12 октября стало известно, что экс-премьер-министру Украины и двум его приспешницам, одна из которых является чиновницей столичной РГА, объявили о подозрени . Они могли распространять русскую пропаганду с нарративами Кремля в соцсетях.

В частности, Парнишка, по версии правоохранителей, оказалась администратором Telegram-канала Азарова.

Вести его женщине помогала бывшая чиновница одной из столичных РГА Елена Хохлова. В настоящее время она находится на территории РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай АзаровОфис Генпрокурора