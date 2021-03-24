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Азарову оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди"

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 18:05
Азарову оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди" Фото: Микола Азаров (flickr com valstskanceleja)
Автор: РБК-Україна

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову оголосили підозру в державній зраді у справі про "Харківські угоди". Йому інкримінують дії на шкоду суверенітету України за попередньою змовою з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що Азаров за попередньою змовою з Януковичем вчинив дії на шкоду суверенітету України, її територіальної цілісності і недоторканності. За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.

Також повідомляється, що з 21 квітня по 23 квітня 2010 року він забезпечив погодження проекту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту і закону про його ратифікацію без фактичного розгляду документів уповноваженими органами.

Крім того, колишній прем'єр на закритому засіданні Кабінету міністрів підписав розпорядження про схвалення цієї Угоди урядом України і, в порушення закону "Про міжнародні договори України", вніс проект на розгляд президенту.

Ці дії дали можливість Януковичу підписати в Харкові відповідну Угоду, а 23 квітня внести законопроект про ратифікацію як невідкладний до Верховної ради.

Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації "Харківських угод" були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії і окупації півострова.

Також йдеться про те, що Азаров своїми діями допомагав в проведенні підривної діяльності проти України, яка полягала у втручанні в її внутрішню і зовнішню політику. А також в спробах скорочення економічного і оборонного потенціалу, зниження обороноздатності України та посилення економічної залежності від Росії.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України відкрила справу про державну зраду за фактом підписання "Харківських угод" в 2010 році, які продовжували перебування російського флоту в Криму до 2042 року.

Минулого тижня Україна ввела санкції проти Азарова, Януковича та інших колишніх топ-чиновників і силовиків.

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