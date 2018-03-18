Азаров попросил допросить его в суде над Януковичем по видеоконференции

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров попросил допросить его в судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича путем видеоконференции из Москвы (РФ). Об этом говорится в заявлении Азарова, опубликованном адвокатом Януковича Виталием Сердюком в Facebook.

В частности, юрист сообщил, что заявление было передано стороне защиты 17 марта во время личной встречи.

Как следует из заявления, Азаров готов дать показания в суде, отмечая, что он был привлечен к процессу в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка.

"Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1-КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции с уполномоченного суда г. Москва", - говорится в документе.

При этом беглый экс-премьер подчеркнул, что не может прибыть непосредственно в Оболонский районный суд Киева в связи с преследованием на территории Украины по политическим мотивам, "которое было организовано высшими должностными лицами Украины".

Азаров заявил, что регулярно получает угрозы и считает, что в Украине существует опасность его жизни. К тому же, бывший глава правительства отказался сообщить суду адрес своего фактического места жительства на территории РФ из соображений безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-главу Национального банка Сергея Арбузова.