Азаров, Пшонка і не тільки. Канада ввела санкції проти колишніх соратників Януковича

Канада ввела санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Канади.
Уряд Канади вважає, що
До всіх них урядом Канади буде застосовано
Зауважимо, що Канада є одним з союзників України. Уряд Канади постійно посилює тиск на Російську Федерацію шляхом введення санкцій щодо росіян, а також союзників Москви, як, наприклад - Білорусь.
Ми повідомляли, що на початку весни Канада розширила список санкцій росіян. Туди потрапили 6 людей.
Водночас днями Канада ввела санкції проти компаній, які перевозили балістичні ракети з КНДР до РФ.
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