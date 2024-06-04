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Азаров, Пшонка и не только. Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича

Фото: Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича (flickr.com ciska_van_geer)
Автор: Карина Левицкая

Канада ввела санкции против бывших соратников президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.

Правительство Канады считает, что

  • Виталий Захарченко.

Ко всем их правительством Канады будут применены

 

Санкции от Канады

Отметим, что Канада одна из союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию путем введения санкций в отношении россиян, а также союзников Москвы, как, например, Белорусь.

Мы сообщали, что в начале весны Канада расширила список санкций россиян. Туда попали 6 человек.

В то же время на днях Канада ввела санкции против компаний, перевозивших баллистические ракеты из КНДР в РФ.

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