Азаров, Пшонка и не только. Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича

Санкции от Канады

Отметим, что Канада одна из союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию путем введения санкций в отношении россиян, а также союзников Москвы, как, например, Белорусь.

Мы сообщали, что в начале весны Канада расширила список санкций россиян. Туда попали 6 человек.

В то же время на днях Канада ввела санкции против компаний, перевозивших баллистические ракеты из КНДР в РФ.

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