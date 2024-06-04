Азаров, Пшонка и не только. Канада ввела санкции против бывших соратников Януковича

Канада ввела санкции против бывших соратников президента-беглеца Виктора Януковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Канады.
Правительство Канады считает, что
Ко всем их правительством Канады будут применены
Отметим, что Канада одна из союзников Украины. Правительство Канады постоянно усиливает давление на Российскую Федерацию путем введения санкций в отношении россиян, а также союзников Москвы, как, например, Белорусь.
Мы сообщали, что в начале весны Канада расширила список санкций россиян. Туда попали 6 человек.
В то же время на днях Канада ввела санкции против компаний, перевозивших баллистические ракеты из КНДР в РФ.
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