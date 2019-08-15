АЗ - Мариуполь: где смотреть матч

Где и когда начнется ответный поединок квалификации Лиги Европы
Между "Мариуполем" и алкмаарским АЗ состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры считают, что у нидерландского клуба больше шансов на победу в поединке.
15 августа 21:30
Гаага, стадион "Карс Джинс"
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы АЗ — ФК «Мариуполь», который должен состояться 15-го августа (начало в 21:30 по Киеву), пройдет в Гааге на стадионе «Карс Джинс». На этой арене своих соперников принимает «Ден Хааг».
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.
Матчу будет предшествовать «Студия LIVE», которая начнет вещание в 21:00. Также после матча эксперты телеканалов Футбол 1/Футбол 2 подведут итоги поединка.
В первом матче команд в Одессе была зафиксирована безголевая ничья.
Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).