"Мариуполь" стартовал в отборе Лиги Европы с ничьи

Фото: "Мариуполь" - АЗ (twitter.com/AZAlkmaar)

Приазовцы разошлись миром с АЗ

"Мариуполь" дома принимал голландский "АЗ Алкмар" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча в Одессе на стадионе "Черноморец" завершилась в нулевую ничью.

Предупреждения в матче получили Чех на 26 минуте, Свенссон - 25 и Боаду - 59.

Ответная встреча состоится 15 августа в Нидерландах. Начало игры в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).