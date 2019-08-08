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"Мариуполь" стартовал в отборе Лиги Европы с ничьи

Новости » Спорт    08.08.2019 - 21:59
"Мариуполь" стартовал в отборе Лиги Европы с ничьи
Фото: "Мариуполь" - АЗ (twitter.com/AZAlkmaar)

Приазовцы разошлись миром с АЗ

"Мариуполь" дома принимал голландский "АЗ Алкмар" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча в Одессе на стадионе "Черноморец" завершилась в нулевую ничью.

Предупреждения в матче получили Чех на 26 минуте, Свенссон - 25 и Боаду - 59.

Ответная встреча состоится 15 августа в Нидерландах. Начало игры в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).

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