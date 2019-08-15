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АЗ - Мариуполь: анонс матча

Новости » Спорт    15.08.2019 - 11:56
АЗ - Мариуполь: анонс матча
Фото: АЗ Алкмаар - "Мариуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Готовимся к ответному поединку квалификации Лиги Европы

"Мариуполь" сыграет на выезде с нидерландским АЗ в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Трансляция начнется в 21:30, а смотреть игру можно на канале "Футбол 1". Букмекеры не верят в украинскую команду. В первом противостоянии зрители голов не увидели.

15 августа 21:30
Гаага, стадион "Карс Джинс"

В первом матче команд в Одессе была зафиксирована безголевая ничья. Тепер команде Александра Бабича важно не проиграть в Нидерландах. Победа или результативная ничья в гостях позволит мариупольцам пройти в раунд плей-офф Лиги Европы.

По иронии судьбы, обе встречи команд проходят на нейтральном поле. УЕФА не разрешил "Мариуполю" проводить домашние еврокубоковые поединки в родном городе, то АЗ перенес матч на другую арену по причине обрушения крыши домашнего стадиона.

На выходных команды провели матчи во внутренних чемпионатах. Так, азовцы расписали ничью с "Карпатами" на выезде - 1:1. А голландский коллектив уверенно переиграл "Валвейк" со счетом 2:0.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).

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