АЗ - Мариуполь: где смотреть матч

Фото: АЗ Алкмаар - "Мариуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Где и когда начнется ответный поединок квалификации Лиги Европы

Между "Мариуполем" и алкмаарским АЗ состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры считают, что у нидерландского клуба больше шансов на победу в поединке.

15 августа 21:30

Гаага, стадион "Карс Джинс"

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы АЗ — ФК «Мариуполь», который должен состояться 15-го августа (начало в 21:30 по Киеву), пройдет в Гааге на стадионе «Карс Джинс». На этой арене своих соперников принимает «Ден Хааг».

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Матчу будет предшествовать «Студия LIVE», которая начнет вещание в 21:00. Также после матча эксперты телеканалов Футбол 1/Футбол 2 подведут итоги поединка.

В первом матче команд в Одессе была зафиксирована безголевая ничья.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).