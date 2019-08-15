ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

АЗ - Мариуполь: где смотреть матч

Новости » Спорт    15.08.2019 - 15:19
АЗ - Мариуполь: где смотреть матч
Фото: АЗ Алкмаар - "Мариуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Где и когда начнется ответный поединок квалификации Лиги Европы

Между "Мариуполем" и алкмаарским АЗ состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры считают, что у нидерландского клуба больше шансов на победу в поединке.

15 августа 21:30
Гаага, стадион "Карс Джинс"

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы АЗ — ФК «Мариуполь», который должен состояться 15-го августа (начало в 21:30 по Киеву), пройдет в Гааге на стадионе «Карс Джинс». На этой арене своих соперников принимает «Ден Хааг».

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Матчу будет предшествовать «Студия LIVE», которая начнет вещание в 21:00. Также после матча эксперты телеканалов Футбол 1/Футбол 2 подведут итоги поединка.

В первом матче команд в Одессе была зафиксирована безголевая ничья.

Напомним, успех "Мариуполя" в двухматчевом противостоянии с голландским клубом выведет команду на победителя в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" Плзень (Чехия).

Соперник "Мариуполя" в Лиге Европы приостановил продажу билетов на ответный матч Ничьи "Мариуполя" и "Зари" пополнили копилку Украины в таблице УЕФА
Новости Украины МариупольЛига Европыонлайн-трансляцияонлайнотборквалификация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь