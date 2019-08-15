АЗ - Маріуполь: де дивитися матч

Фото: АЗ Алкмаар - "Маріуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Де і коли почнеться матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

Між "Маріуполем" і алкмаарським АЗ відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Букмекери вважають, що у нідерландського клубу більше шансів на перемогу в поєдинку.

15 серпня 21:30

Гаага, стадіон "Карс Джинс"

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи АЗ - ФК «Маріуполь», який має відбутися 15-го серпня (початок о 21:30 за Києвом), пройде в Гаазі на стадіоні «Карс Джинс». На цій арені своїх суперників приймає «Ден Хаг».

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі Футбол 1.

Матчу передуватиме «Студія LIVE», яка почне мовлення в 21:00. Також після матчу експерти телеканалів Футбол 1 / Футбол 2 підведуть підсумки поєдинку.

У першому матчі команд в Одесі була зафіксована безгольова нічия.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" у двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).