Аятолла Ірану направив свого міністра по допомогу до Путіна, - Reuters

За даними Reuters, глава МЗС Ірану Аббас Аракчі передав Путіну лист від аятоли Алі Хаменеї із закликом до підтримки. Кремль підтвердив, що Путін прийме Аракчі, але деталей зустрічі розкрито не було.

Побоювання Ірану і реакція Москви

Президент США Дональд Трамп і влада Ізраїлю відкрито обговорюють можливість усунення Хаменеї і зміни режиму в Ірані.

Путін засудив удари Ізраїлю, проте поки що не висловився щодо дій США. Минулого тижня він закликав до стриманості і запропонував роль посередника у врегулюванні конфлікту навколо іранської ядерної програми.

Розчарування Тегерана

Іранські джерела повідомили, що Тегеран незадоволений рівнем підтримки з боку Москви. За їхніми словами, країна очікує від Росії більш рішучої позиції, хоча конкретні форми допомоги не уточнюються.

Аракчі зазначив, що Іран і Росія узгоджують свої дії щодо ескалації в регіоні. Однак Кремль поки що уникає відкритого конфлікту зі США, особливо на тлі триваючої війни проти України.

Кремль на двох стільцях

Путін заявляв, що Москва запропонувала свої ідеї щодо мирного врегулювання конфлікту, зберігши при цьому доступ Ірану до ядерних матеріалів. Він також відмовився обговорювати можливість ліквідації Хаменеї.

Ізраїль, за словами Путіна, запевнив Москву, що удари не зачеплять російських фахівців, які працюють на АЕС Бушер, де будують два нові реактори за участю РФ.

Росія залишається союзником Ірану і бере участь у переговорах щодо ядерної програми як постійний член Радбезу ООН. Москва також була однією зі сторін угоди, від якої Трамп відмовився 2018 року.

Однак на тлі власної війни з Україною, Кремль не демонструє готовності відкрито вступати в конфлікт зі США щодо іранського питання. Трамп, своєю чергою, намагається відновити діалог із Москвою.