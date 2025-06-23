Аятолла направил своего министра за помощью к Путину, - Reuters

По данным Reuters, глава МИД Ирана Аббас Аракчи передал Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи с призывом к поддержке. Кремль подтвердил, что Путин примет Аракчи, но детали встречи раскрыты не были.

Опасения Ирана и реакция Москвы

Президент США Дональд Трамп и власти Израиля открыто обсуждают возможность устранения Хаменеи и смены режима в Иране.

Путин осудил удары Израиля, однако пока не высказался по поводу действий США. На прошлой неделе он призывал к сдержанности и предложил роль посредника в урегулировании конфликта вокруг иранской ядерной программы.

Разочарование Тегерана

Иранские источники сообщили, что Тегеран недоволен уровнем поддержки со стороны Москвы. По их словам, страна ожидает от России более решительной позиции, хотя конкретные формы помощи не уточняются.

Аракчи отметил, что Иран и Россия согласовывают свои действия по поводу эскалации в регионе. Однако Кремль пока избегает открытого конфликта с США, особенно на фоне продолжающейся войны против Украины.

Кремль на двух стульях

Путин заявлял, что Москва предложила свои идеи по мирному урегулированию конфликта, сохранив при этом доступ Ирана к ядерным материалам. Он также отказался обсуждать возможность ликвидации Хаменеи.

Израиль, по словам Путина, заверил Москву, что удары не затронут российских специалистов, работающих на АЭС Бушер, где строятся два новых реактора при участии РФ.

Россия остается союзником Ирана и принимает участие в переговорах по ядерной программе в качестве постоянного члена Совбеза ООН. Москва также была одной из сторон соглашения, от которого Трамп отказался в 2018 году.

Однако на фоне собственной войны с Украиной, Кремль не демонстрирует готовности открыто вступать в конфликт с США по иранскому вопросу. Трамп, в свою очередь, пытается восстановить диалог с Москвой.