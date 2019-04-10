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Аякс - Ювентус: где смотреть матч

Новости » Спорт    10.04.2019 - 15:03
Аякс - Ювентус: где смотреть матч
Фото: "Ювентус" на стадионе "Аякса" (twitter.com/juventusfc)

Где и когда начнется первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов

Одним из самых интересных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов станет противостояние "Аякса" и "Ювентуса". Букмекеры в этой паре отдают предпочтение туринской команде.

10 апреля 22:00
Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

 

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Ювентусом" состоится в Амстердаме 10 апреля. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

На канале "Футбол 2" в 21:15 начнется программа "Ніч Ліги Чемпіонів", ведущие и эксперты которой разберут составы и шансы команд, а после завершения игры проанализируют основные моменты противостояния.

Напомним, встречу "Аякс" - "Юве" обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро.

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