ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аякс - Ювентус: де дивитися матч

Новини » Спорт    10.04.2019 - 15:03
Аякс - Ювентус: де дивитися матч
Фото: "Ювентус" на стадіоні "Аякса" (twitter.com/juventusfc)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Одним з найцікавіших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стане протистояння "Аяксу" та "Ювентуса". Букмекери у цій парі віддають перевагу туринській команді.

10 квітня 22:00
Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

 

Перша гра 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Аяксом" і "Ювентусом" відбудеться в Амстердамі 10 квітня. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

На каналі "Футбол 2" о 21:15 розпочнеться програма "Ніч Ліги Чемпіонів", ведучі та експерти якої розберуть склади і шанси команд, а після завершення гри проаналізують основні моменти протистояння.

Нагадаємо, зустріч "Аякс" - "Юве" обслужить бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Карлосом дель Серро.

Капітан "Ювентуса" ризикує пропустити матч з "Аяксом" в Лізі чемпіонів Роналду відновився і зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів з "Аяксом"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Ювентусонлайн-трансляцияАяксонлайнЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся