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УЕФА назначил судей первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Новости » Спорт    08.04.2019 - 17:08
УЕФА назначил судей первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: Видеопомощники рефери (twitter.com/uefa)

На матчах будет работать итальянская, а также испанская бригады арбитров

УЕФА назначил арбитров на первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус". Об этом сообщается на сайте организации.

Первый матч будет судить итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ему будут помогать лайнсмены Филиппо Мели и Маттео Пассери. Резервный судья - Даниэле Орсато. Видеопомощники рефери - Массимилиано Иррати и Марко Гвида. 

Встречу "Аякс" - "Юве" обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ему будут помогать лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья - Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Обе встречи пройдут 10 апреля, начало - в 21:00 по киевскому времени.

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