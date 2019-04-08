УЕФА назначил судей первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: Видеопомощники рефери (twitter.com/uefa)

На матчах будет работать итальянская, а также испанская бригады арбитров

УЕФА назначил арбитров на первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" и "Аякс" - "Ювентус". Об этом сообщается на сайте организации.

Первый матч будет судить итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Ему будут помогать лайнсмены Филиппо Мели и Маттео Пассери. Резервный судья - Даниэле Орсато. Видеопомощники рефери - Массимилиано Иррати и Марко Гвида.

Встречу "Аякс" - "Юве" обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро. Ему будут помогать лайнсмены Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный судья - Тасос Сидиропулос. Видеопомощники рефери - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Обе встречи пройдут 10 апреля, начало - в 21:00 по киевскому времени.